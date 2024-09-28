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Кривбасс необычным образом представил своего новичка

Клуб УПЛ подписал контракт с французским легионером во время трансляции своего матча.
Сегодня, 14:05
Ноа Ндомбази / Кривбасс
Ноа Ндомбази / Кривбасс

Криворожский Кривбасс интересно представил французского центрального нападающего Ноа Ндомбази в качестве своего новичка.

Представители руководства клуба УПЛ подписали контракт с Ндомбази перед камерами УПЛ ТВ в прямом эфире накануне поединка против Александрии.

Ноа будет выступать за коллектив Юрия под 19 номером. Срок действия соглашения с французским легионером во включении перед матчем не был уточнен.

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Ранее 23-летний футболист выступал за Конкарно, которое базируется на родине футболиста и играет в местном третьем дивизионе.

На момент написания новости в самом матче идет перерыв. Счет - 0:1 в пользу Александрии.

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