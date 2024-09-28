Кривбасс необычным образом представил своего новичка
Криворожский Кривбасс интересно представил французского центрального нападающего Ноа Ндомбази в качестве своего новичка.
Представители руководства клуба УПЛ подписали контракт с Ндомбази перед камерами УПЛ ТВ в прямом эфире накануне поединка против Александрии.
Ноа будет выступать за коллектив Юрия под 19 номером. Срок действия соглашения с французским легионером во включении перед матчем не был уточнен.
Читай также: Футбол сегодня: Бавария – Байер, Ньюкасл – Манчестер Сити, матчи УПЛ и Осасуна – Барселона
Ранее 23-летний футболист выступал за Конкарно, которое базируется на родине футболиста и играет в местном третьем дивизионе.
На момент написания новости в самом матче идет перерыв. Счет - 0:1 в пользу Александрии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!