Александрия продолжает удивлять болельщиков, минимально победив Кривбасс

В рамках 8-го тура УПЛ Александрия приехала в гости к Кривбассу.

Подопечные Руслана Ротаня меньше владели мячом, но чаще создавали опасность у ворот соперника. Один из таких моментов закончился тем, что они стремились.

Бразильский легионер Александрии Безерра получил мяч на подступах к штрафной площади Кривбасса, сделал подачу на Александра Филиппова, а тот выпрыгнул выше соперника и отметился голом в ворота Андрея Клищука.

Во втором тайме коллектив Юрия Вернидуба стал немного острее чем в первой половине, но гости хорошо действовали в защите, поэтому, справились со всеми атаками своего оппонента и сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

Отметим, что сейчас Александрия единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ, однако, у Динамо, которое имеет на три очка меньше, матч в запасе.

Напомним, в перерыве этого матча Кривбасс необычным образом представил новичка клуба .

Кривбасс - Александрия 0:1

Гол Филиппов, 45+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!