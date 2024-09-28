Александрия продолжает удивлять болельщиков, минимально победив Кривбасс
В рамках 8-го тура УПЛ Александрия приехала в гости к Кривбассу.
Подопечные Руслана Ротаня меньше владели мячом, но чаще создавали опасность у ворот соперника. Один из таких моментов закончился тем, что они стремились.
Бразильский легионер Александрии Безерра получил мяч на подступах к штрафной площади Кривбасса, сделал подачу на Александра Филиппова, а тот выпрыгнул выше соперника и отметился голом в ворота Андрея Клищука.
Во втором тайме коллектив Юрия Вернидуба стал немного острее чем в первой половине, но гости хорошо действовали в защите, поэтому, справились со всеми атаками своего оппонента и сохранили минимальное преимущество до финального свистка.
Отметим, что сейчас Александрия единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ, однако, у Динамо, которое имеет на три очка меньше, матч в запасе.
Напомним, в перерыве этого матча Кривбасс необычным образом представил новичка клуба .
Кривбасс - Александрия 0:1
Гол Филиппов, 45+1
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