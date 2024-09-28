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Александрия продолжает удивлять болельщиков, минимально победив Кривбасс

Коллектив Руслана Ротаня одолел хозяев благодаря голу Александра Филиппова.
Сегодня, 15:07
Александрия / instagram.com/fcolexandriya/
Александрия / instagram.com/fcolexandriya/

В рамках 8-го тура УПЛ Александрия приехала в гости к Кривбассу.

Подопечные Руслана Ротаня меньше владели мячом, но чаще создавали опасность у ворот соперника. Один из таких моментов закончился тем, что они стремились.

Бразильский легионер Александрии Безерра получил мяч на подступах к штрафной площади Кривбасса, сделал подачу на Александра Филиппова, а тот выпрыгнул выше соперника и отметился голом в ворота Андрея Клищука.

Во втором тайме коллектив Юрия Вернидуба стал немного острее чем в первой половине, но гости хорошо действовали в защите, поэтому, справились со всеми атаками своего оппонента и сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

Отметим, что сейчас Александрия единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ, однако, у Динамо, которое имеет на три очка меньше, матч в запасе.

Напомним, в перерыве этого матча Кривбасс необычным образом представил новичка клуба .

Кривбасс - Александрия 0:1

Гол Филиппов, 45+1

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс александрия

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