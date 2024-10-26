Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ
В субботу, 26 октября, Кривбасс принимал дома ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ.
Команды быстро обменялись отличными моментами, а уже на 24-й минуте Хрвое Илич открыл счет после отличного паса Твердохлеба. А остаток тайма не порадовал зрителей дае моментами.
Во втором тайме команды очевидно сбросили скорости, однако на 28-й минуте Понедельник удвоил преимущество Кривбасса.
Почти в самом конце матча Наумець сумел вернуть в матч немного интриги голом в девятку, но времени и сил, чтобы вырвать хотя бы ничью ЛНЗ не хватило. Наоборот, на последних минутах Драмбаев поставил точку в матче.
Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ 11-го тура УПЛ
Кривбасс - ЛНЗ 3:1
Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 - Наумец, 78
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 9 - 6
Удары в створ: 5 - 1
Кривбасс: Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана, Задерака, Илич (Аморозо, 75), Твердохлеб, Микитишин (Ндомбази, 59) - Соса.
ЛНЗ: Кучеренко - Салиху, Дайко, Муравский (Наумец, 68) - Путря, Топалов (Пасич, 60), Ноникашвили, Тилль, Яшари - Халайла (Молло, 68), Момо.
Предупреждение: Задерака - Топалов, Тилль
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