Кривбасс уверенно разобрался с ЛНЗ

В субботу, 26 октября, Кривбасс принимал дома ЛНЗ в рамках 11-го тура УПЛ.

Команды быстро обменялись отличными моментами, а уже на 24-й минуте Хрвое Илич открыл счет после отличного паса Твердохлеба. А остаток тайма не порадовал зрителей дае моментами.

Во втором тайме команды очевидно сбросили скорости, однако на 28-й минуте Понедельник удвоил преимущество Кривбасса.

Почти в самом конце матча Наумець сумел вернуть в матч немного интриги голом в девятку, но времени и сил, чтобы вырвать хотя бы ничью ЛНЗ не хватило. Наоборот, на последних минутах Драмбаев поставил точку в матче.

Статистика матча Кривбасс - ЛНЗ 11-го тура УПЛ

Кривбасс - ЛНЗ 3:1

Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 - Наумец, 78

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 9 - 6

Удары в створ: 5 - 1

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана, Задерака, Илич (Аморозо, 75), Твердохлеб, Микитишин (Ндомбази, 59) - Соса.

ЛНЗ: Кучеренко - Салиху, Дайко, Муравский (Наумец, 68) - Путря, Топалов (Пасич, 60), Ноникашвили, Тилль, Яшари - Халайла (Молло, 68), Момо.

Предупреждение: Задерака - Топалов, Тилль

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