Полесье не без труда обыграло Кривбасс в 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 30 октября, Полесье принимало дома Кривбасс в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Уже на 17-й минуте гостям удалось поймать Полесье на контратаке. Микитишин протянул мяч до штрафной, отдал Твердохлебу, который сразу нашел пасом Задераку, и уже Максим отправил мяч в сетку ворот.

Отыграться хозяевам удалось лишь под занавес первого тайма, несмотря на обилие моментов.. Неудачную подачу со штрафного подхватил Леднев и послал мяч обратно в штрафную, где Чоботенко оставалось только подставить голову.

Во втором тайме Кривбасс стал играть активней, и игра проходила по большей части в борьбе в центре. В итоге чуть ли не единственный момент во втором тайме стал голевым - Гуцуляк забил с подачи с Михайличенко и вырвал победу для своей команды.

Полесье - Кривбасс 2:1

Голы: Чоботенко, 43, Гуцуляк, 72 - Задерака, 17

Полесье: Волынец - Михайличенко, Виале, Чоботенко (Сарапий, 46), Смоляков - Мельниченко (Кушниренко, 46), Леднев (Коста, 59), Крушинский (Бабенко, 67) - Гуцуляк, Пайшао, Назаренко

Кривбасс: Клищук - Кузык, Драмбаев, Романчук, Бандейра - Бизимана, Микитишин, Твердохлеб (Аморозо, 62), Илич, Задерака - Соса

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