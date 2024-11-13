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Украина U-19 опозорилась на старте отбора Евро-2025

Украинский коллектив сенсационно проиграла Казахстану.
Вчера, 21:56
УАФ
УАФ

В среду, 13 ноября, юношеская сборная Украины U-19 провела свой стартовый матч в отборочной кампании Евро-2025.

Соперником команды Дмитрия Михайленко стала сборная Казахстана.

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Украинская сборная сенсационно проиграла. Дубль оформил Агиманов. Во втором тайме Пономаренко сократил счет в отставании, забив с пенальти.

Наш коллектив был явным фаворитом встречи, но Казахстан победил - 1:2.

Украинка U-19 - Казахстан U-19 1:2
Голы: Пономаренко, 62 (пен.) - Агиманов, 9, 35

Далее Украина сыграет против Словении и Нидерландов - 16 и 19 ноября соответственно.

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