Бышего футболиста сборной Украины задержали работники ТЦК
Харатин обратился к Колосу.
Украинский футболист Игорь Харатин был задержан представителями ТЦК.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, его остановили на блок-посту вблизи города Тячев, Закарпатской области.
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Футболист находился в авто вместе со своей семьей.
В ситуацию вмешался Колос, который летом решением главного тренера перевел хавбека во вторую команду.
В составе сборной Украины Харатин провел четыре матча. В Колос он перешел летом текущего года.
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