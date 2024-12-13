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Бышего футболиста сборной Украины задержали работники ТЦК

Харатин обратился к Колосу.
Сегодня, 21:35
Игорь Харатин / УАФ
Игорь Харатин / УАФ

Украинский футболист Игорь Харатин был задержан представителями ТЦК.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, его остановили на блок-посту вблизи города Тячев, Закарпатской области.

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Футболист находился в авто вместе со своей семьей.

В ситуацию вмешался Колос, который летом решением главного тренера перевел хавбека во вторую команду.

В составе сборной Украины Харатин провел четыре матча. В Колос он перешел летом текущего года.

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