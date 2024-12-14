Защитнику ЛНЗ стало плохо во время матча с Александрией

В матче ЛНЗ - Александрия произошел неприятный, но, к счастью, нетрагический эпизод.

Футболист черкасского коллектива Александр Каплиенко упал на газон без какого-либо контакта с игроками соперника.

К защитнику подбежали игроки его команды и соперники, в частности, Кирилл Ковалец, который по информации журналистки УПЛ ТВ Екатерины Годуновой, оказал Каплиенко первую необходимую помощь.

Александр потерял сознание, но его быстро привезли в сознание и поле он покидал самостоятельно, однако, его все же госпитализировали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба черкасчан.

Напомним, ранее сообщалось, что ЛНЗ уволило главного тренера .

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