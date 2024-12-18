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ЛНЗ назначил известного украинца на пост главного тренера

Роман Григорчук поведет черкащан во вторую половину сезона.
Сегодня, 20:44
Роман Григорчук / УПЛ
Роман Григорчук / УПЛ

Черкасский ЛНЗ объявил имя нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба клуба, взрослую команду возглавил 59-летний Роман Григорчук. Детали контракта украинца официально неизвестны.

Известный специалист заменил на посту наставника испанца Андреса Карраско, который проработал в ЛНЗ всего полгода.

Сейчас черкащане занимают 10 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков за 17 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ

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