Футболисты Динамо и Александрии вместе отдыхают в Буковеле

Украинский футбол пошел на паузу и футболисты разных клубов отправились в отпуска.

Нападающий сборной Украины и киевского Динамо Владислав Ванат в Instagram поделился с фанатами информацией, где именно и в какой компании он будет отдыхать.

Ванат выложил фото вместе с партнерами по Динамо Владимиром Бражко и Тарасом Михавко, а также бывшим партнером, а ныне игроком Александрии Данилом Скорком Ребята вместе поехали отдыхать в Буковель.

Напомним, что Ванат закончил 2024 год в статусе единоличного лидера списка лучших бомбардиров чемпионата Украины по футболу.

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