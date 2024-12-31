Яремчук: 2024-ый познакомил меня с хорошими людьми, но это дало и много долбо*****

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о том, как прошел его 2024-ый год.

По словам футболиста, уходящий год был для него неоднозначным.

«2024 год -- это год поиска совершенства, ежедневно становиться лучше, преодолевать свои слабости, год принес много стресса, несбывшихся мечтаний, но заставил меня ценить то, что я имею, год больших побед и громких неудач

2024-й познакомил меня со многими замечательными людьми, но, к сожалению, это также дало мне много д########в. Жизненные уроки, которые остались на всю жизнь и сделали меня еще более упрямым и неуступчивым, спасибо всем, кто был рядом со мной в этом году, несмотря ни на что», - написал Яремчук в инстаграм.

К посту Роман добавил фото экс-форварда Динамо Виктора Леоненко.

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