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Вингер Полесья объявил об уходе из клуба

Бени Макуана покидает украинский коллектив.
Сегодня, 01:06

Игрок житомирского Полесья Бени Макуана объявил об уходе из клуба.

В Instagram конголезец поблагодарил город за приятные воспоминания.

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"Я не знаю, как поблагодарить этот город, который дал мне все. Спасибо, Житомир. Я никогда не забуду тебя. Слава Украине", - написал Макуана.

Отметим, что к житомирянам игрок перешел зимой прошлого года, но в этом сезоне не играл из-за проблем дисциплинарного характера.

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