Легионер Колоса перешел в аренду в грузинский клуб

Колос из Ковалевки отдал одного из своих легионеров в другой клуб.

Как сообщает журналист Мантас Красницкас, "бело-черные" отпустили Гитиса Паулаускаса в грузинское Динамо Батуми. Переход состоялся на правах аренды.

Читай также: Трансферы УПЛ: ЛНЗ усилилось двумя игроками Полесья, житомирский клуб купил защитника

В Колосе Паулаускас оказался прошлой зимой, перейдя за 200 тысяч евро из Эгнатии, но в команде Александра Поздеева Гитис не закрепился.

Отметим, что 25-летний литовец является одним из самых дорогих приобретений в истории к

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!