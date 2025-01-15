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Легионер Колоса перешел в аренду в грузинский клуб

Гитис Паулаускас стал игроком Динамо Батуми.
Сегодня, 17:59

Колос из Ковалевки отдал одного из своих легионеров в другой клуб.

Как сообщает журналист Мантас Красницкас, "бело-черные" отпустили Гитиса Паулаускаса в грузинское Динамо Батуми. Переход состоялся на правах аренды.

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В Колосе Паулаускас оказался прошлой зимой, перейдя за 200 тысяч евро из Эгнатии, но в команде Александра Поздеева Гитис не закрепился.

Отметим, что 25-летний литовец является одним из самых дорогих приобретений в истории к

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