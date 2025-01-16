Верес может подписать первого в своей истории игрока сборной Украины

Полузащитник Игорь Харатин может стать футболистом ровенского Вереса, об этом сообщает Та То Таке.

Бывший футболист Динамо и ряда иностранных клубов является футболистом Колоса, но должен покинуть клуб зимой.

По информации источника, опорник подпишет контракт с Вересом на 2,5 года. Он станет первым в истории ровенского клуба футболистом, имеющим опыт игры в национальной сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Харатина на блок-поста в Закарпатской области задержали работники ТЦК.

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