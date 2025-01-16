Верес может подписать первого в своей истории игрока сборной Украины
Ровенский клуб ведет переговоры с полузащитником Колоса.
Полузащитник Игорь Харатин может стать футболистом ровенского Вереса, об этом сообщает Та То Таке.
Бывший футболист Динамо и ряда иностранных клубов является футболистом Колоса, но должен покинуть клуб зимой.
По информации источника, опорник подпишет контракт с Вересом на 2,5 года. Он станет первым в истории ровенского клуба футболистом, имеющим опыт игры в национальной сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Харатина на блок-поста в Закарпатской области задержали работники ТЦК.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!