Миколенко, Довбик и Малиновский: лучшие украинские футболисты за границей

Рассказываем про игроков, которые прославляют Украину.

Украинские футболисты выступают за пределами национального чемпионата.

В видео рассказываем про игроков, которые имеют наибольший успех среди соотечественников, которые играют за пределами Украины.

В список вошли голкипер Реала Андрей Лунин, защитник Эвертона Виталий Миколенко, полузащитники Арсенала и Дженоа Александр Зинченко и Руслан Малиновский, а также форвард Ромы Артем Довбик и многие другие.

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