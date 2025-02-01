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Барбер игроков Динамо повторил популярный розыгрыш

Жертвами стали Владислав Ванат и Владимир Бражко.
Сегодня, 15:30
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua
Владислав Ванат / fcdynamo.kiev.ua

Игроки Динамо стали жертвами розыгрыша от собственного барбера.

Парикмахер решил повторить популярный в социальных сетях розыгрыш. Попались Владимир Бражко и Владислав Ванат.

Барбер, пользуюясь тем, что игроки заняты своими делами, примерил на них форму главного соперника киевлян - донецкого Шахтера.

Игроки довольно быстро сориентировались в ситуации и попытались избавиться от футболки "горняков".

Ранее также сообщалось, что Динамо получило предложение по Бражко.

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