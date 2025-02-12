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Динамо продлило контракт с защитником

Вивчаренко зарекомендовал себя в столичной команде.
Сегодня, 17:30
Константин Вивчаренко / ФК Динамо Киев
Константин Вивчаренко / ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Константин Вивчаренко останется в команде.

Стороны подписали новый контракт, который будет рассчитан до 2028 года.

Вивчаренко дебютировал в первой команде Динамо в 2022 году в матче квалификации Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.

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В нынешнем сезоне Вивчаренко провел за Динамо 18 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее Миколенко высказался об общении с родными, которые находятся в Украине.

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Источник: ФК Динамо Киев

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