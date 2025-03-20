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Футбол

Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора ЧМ-2026

Балакин рассудит международный поединок.
Сегодня, 13:41       Автор: Василий Войтюк
Николай Балакин / Getty Images
Николай Балакин / Getty Images

В субботу, 22 марта, состоится поединок между Лихтенштейном и Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что на матч была назначена украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

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Его ассистентами будут станут Виктор Матяш и Александр Беркут, четвертым арбитром назначин Денис Шурман. 

На системе VAR будут работать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.

Поединок Лихтенштейн – Северная Македония начнется в 16:00.

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Источник: УЕФА

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