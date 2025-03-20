Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора ЧМ-2026
Балакин рассудит международный поединок.
В субботу, 22 марта, состоится поединок между Лихтенштейном и Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.
Пресс-служба УЕФА сообщила, что на матч была назначена украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.
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Его ассистентами будут станут Виктор Матяш и Александр Беркут, четвертым арбитром назначин Денис Шурман.
На системе VAR будут работать Виктор Копиевский и Алексей Деревинский.
Поединок Лихтенштейн – Северная Македония начнется в 16:00.
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Источник: УЕФА