ЧМ-2026: Анонс дня — Аргентина vs Иордания, Австрия vs Алжир, Португалия vs Колумбия

Предлагаем вашему вниманию совместно с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 27 на 28 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Предлагаем вашему вниманию совместно с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 27 на 28 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Игровой день с 27 на 28 июня станет последним на стадии группового этапа текущего чемпионата мира.

Наконец определятся все участники плей-офф, а также по итогам заключительных шести матчей сформируется сетка турнира и станут известны все пары 1/16 финала.

Панама — Англия

28 июня | 00:00 | Мидоулендс Стэдиум, Ист-Ратерфорд, США.

Для Панамы этот матч имеет исключительно символическое значение. Сборная проиграла оба матча группового этапа и лишилась всех шансов на выход в плей-офф.

Турнирная мотивация Англии заключается в том, чтобы определить, с какого места она выйдет из группы. Для выхода с первого места достаточно победить и чтобы Гана не обыграла Хорватию с большей разницей забитых мячей.

Команды уже встречались на ЧМ-2018, и тогда «три льва» победили со счётом 6:1.

Интересный факт: Победа Англии над Панамой со счётом 6:1 на чемпионате мира 2018 года остаётся крупнейшей победой сборной Англии в истории чемпионатов мира.

На сайте betking на победу Панамы можно поставить с коэффициентом 17.00, тогда как победа Англии оценивается коэффициентом 1.17. Коэффициент на ничью — 8.00.

Хорватия — Гана

28 июня | 00:00 | Линкольн Файненшл Филд, Филадельфия, США.

Хорватия находится в непростом положении. После поражения от Англии в первом туре ей желательно набрать хотя бы одно очко в заключительном матче группового этапа.

Источник: Getty Images

Гана благодаря неожиданной ничьей с Англией на 99% обеспечила себе выход в плей-офф и теоретически борется за первое место в группе, хотя находится в более сложном положении по сравнению с командой Томаса Тухеля.

Интересный факт: Хорватия и Гана ранее никогда не встречались между собой.

Эксперты betkingсчитают фаворитом Хорватию: коэффициент на её победу — 1.78. Ничья оценивается коэффициентом 3.20, победа Ганы — 6.00.

ДР Конго — Узбекистан

28 июня | 02:30 | Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США.

После двух туров Узбекистан имеет 0 очков. Команда Фабио Каннаваро ещё сохраняет математические шансы на выход в плей-офф, однако они составляют около 1% и зависят от множества факторов, а не только от собственной победы.

ДР Конго, несмотря на поражение от Колумбии, благодаря ничьей с Португалией сохраняет хорошие шансы на выход в 1/16 финала. Победа над дебютантом турнира в последнем туре практически гарантирует выполнение этой задачи.

Интересный факт: Потенциальная победа над Узбекистаном станет для команды первой на чемпионатах мира. В 1974 году она проиграла все свои матчи.

На победу ДР Конго предлагается коэффициент 1.76, на победу Узбекистана — 4.50, на ничью — 4.00.

Колумбия — Португалия

28 июня | 02:30 | Хард Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, США.

В другом матче этой группы развернётся борьба за первое место, которое может обеспечить номинально более лёгкий путь по сетке плей-офф.

Победитель группы встретится с одной из лучших команд, занявших третье место, в 1/16 финала, а затем потенциально — с победителем пары Швейцария — Канада.

Сейчас преимущество у Колумбии. Португалии необходимо только побеждать, чтобы занять первое место.

Интересный факт: Колумбия может повторить успех 2014 года, выиграв все матчи группового этапа.

Источник: Getty Images

По версии betking, фаворитом матча является Португалия: коэффициент на её победу — 1.85, на победу Колумбии — 4.20, на ничью — 3.80.

Алжир — Австрия

28 июня | 05:00 | Эрроухед Стэдиум, Канзас-Сити, США.

Номинально обе команды не слишком заинтересованы в победе, поскольку в таком случае уже в 1/16 финала встретятся со сборной Испании. Австрия сыграет именно с "Фурией Рохой" в случае ничьей, так как сейчас занимает второе место в группе.

Команда, занявшая третье место, сыграет против Швейцарии в случае попадания в восьмёрку лучших третьих команд.

Интересный факт: Алжир и Австрия стали участниками одного из крупнейших скандалов в истории чемпионатов мира — "Позора в Хихоне". Тогда Австрия, проиграв Западной Германии со счётом 0:1 в матче, результат которого устраивал обе команды, лишила Алжир выхода в плей-офф.

Источник: Getty Images

Эксперты betking считают фаворитом Австрию: коэффициент на её победу — 3.00. Ничья оценивается коэффициентом 2.20, победа Алжира — 4.00.

Аргентина — Иордания

28 июня | 06:00 | AT&T Стэдиум, Арлингтон, США.

Ещё один матч, который не имеет никакого турнирного значения для обеих команд.

Иордания уже гарантированно вылетела, а Аргентина обеспечила себе первое место в группе. Для нейтральных болельщиков главная интрига заключается в том, даст ли Лионель Скалони отдых лидерам команды, в частности своему тёзке Лионелю Месси, или тот сможет ещё больше улучшить свой новый бомбардирский рекорд (18 голов на чемпионатах мира — лучший результат в истории; в матче против Австрии был превзойдён рекорд Мирослава Клозе).

Интересный факт: Аргентина лишь однажды проигрывала сборной из Азии на чемпионатах мира — это произошло в 2022 году в матче против Саудовской Аравии.

На победу Аргентины предлагается коэффициент 1.20, на победу Иордании — 16.00, на ничью — 7.00.

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