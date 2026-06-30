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Футбол

Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на ЧМ

До этого Бундестим четырежды побеждала.
Сегодня, 08:20       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Германии / Getty Images
Сборная Германии / Getty Images

Сборная Германии установила антидостижение на ЧМ-2026.

Напомним, что накануне сборная Парагвая неожиданно выбила немцев с мундиаля после серии пенальти.

Для Бундестим это стало первой проигранной серией послематчевых пенальти в истории.

До этого немцы участвовали в четырех сериях и выиграли все из них. В 1982 году обыграли Францию, в 1986 - Мексику, в 1990 - Англию и в 2006 - Аргентину.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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