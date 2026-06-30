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В Нидерландах начались беспорядки после матча ЧМ-2026

И устроили их марокканцы.
Сегодня, 08:50       Автор: Андрей Безуглый
Марокканцы в Амстердаме / Getty Images
Марокканцы в Амстердаме / Getty Images

В Нидерландах прошли беспорядки после поражения сборной на мундиале.

Напомним, что накануне Нидерланды проиграли Марокко и вылетели с ЧМ-2026.

После матча в в крупных городах страны на улицы вышли марокканцы, которые сначала просто праздновали победу своей команды.

Однако ситуация быстро вышла из-под контроля. В Амстердаме большие группы людей шумели всю ночь и конфликтовали с полицией.

В Гааге людей на улицы вышло еще больше, что полиции пришлось применять водометы, чтобы разогнать толпу. Также сообщалось, что в Утрехте множество автомобилей с марокканскими флагами нарушали ПДД, создавая опасность на дорогах и тротуарах.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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