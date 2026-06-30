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Футбол

Нагельсманн: Германия больше не входит в число первоклассных сборных

Тренер очень разочарован результатом.
Сегодня, 09:25       Автор: Андрей Безуглый
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал выступление команды.

Напомним, что Германия сенсационно вылетела в 1/16 финала от Парагвая.

Нагельсманн был краток и просто заявил, что Бундестим больше не топовая сборная.

Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф – это недостаточно для немецкого футбола.

Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован

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