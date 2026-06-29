ЧМ-2026: Анонс дня — Кот-д'Ивуар vs Норвегия, Франция vs Швеция, Мексика vs Эквадор

Стадия 1/16 финала продолжается и продолжится матчами с участием фаворитов турнира.

Также между собой разыграют путёвку в следующий раунд две «тёмные лошадки», а ещё в борьбу вступит вторая из трёх стран-хозяек.

Кот-д'Ивуар — Норвегия

30 июня | 20:00 | AT&T Стэдиум, Арлингтон, США

В рамках 1/16 финала встретятся две команды, которым пророчили статус сборных, способных удивить. Поэтому одна из них по итогам матча останется без возможности подтвердить этот статус и, конечно же, без путёвки в следующий раунд.

Кот-д'Ивуар показал себя на все сто во всех трёх матчах группового этапа. Особенно — в первых двух турах против Эквадора и Германии, где играл с обеими командами на равных.

Подопечные Эмерса Фае действительно оправдали и даже немного превзошли ожидания.

В свою очередь коллектив Столе Сольбаккена остаётся в определённой степени «загадкой». На фоне Сенегала команда выглядела хорошо, но против Франции на поле вышел резервный состав, поэтому истинная сила норвежцев всё ещё остаётся не до конца понятной.

Источник: Getty Images

Возможно, именно в этом и заключается сила «викингов». Африканскую команду уже хорошо изучили, а Норвегия, похоже, ещё способна преподнести сюрприз.

Интересный факт: Кот-д'Ивуар и Норвегия впервые сыграют между собой.

На сайте betking на победу Кот-д'Ивуара можно поставить с коэффициентом 3.80, тогда как победа Норвегии оценивается коэффициентом 2.00. Коэффициент на ничью — 3.60.

Франция — Швеция

1 июля | 00:00 | Мидоулендс Стэдиум, Ист-Ратерфорд, США

Подопечные Дидье Дешама проведут второй подряд матч против скандинавской сборной, однако на этот раз — против команды, от которой мало кто ожидал серьёзных результатов.

Швеция лишь благодаря плей-офф вообще попала на чемпионат мира, а на самом турнире демонстрировала не слишком убедительную игру.

Да, коллектив Грэма Поттера победил Тунис, однако Нидерландам уступил разгромно, а матч против Японии также нельзя назвать убедительным.

Что касается Франции, то «Les Bleus» испытывали трудности лишь в первом тайме матча против Сенегала, а встреча третьего тура для них была лишь формальностью.

О команде Дешама стоит судить не столько по нынешнему турниру, сколько по предыдущим крупным соревнованиям, ведь именно там она доказала способность действовать как единый механизм и доходить до решающих стадий.

Интересный факт: Франция забивала в каждом матче плей-офф чемпионатов мира, начиная с 2018 года.

Эксперты betking считают фаворитом Францию: на её победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на победу Швеции — 9.50. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 6.00.

Мексика — Эквадор

30 июня | 04:00 | Эстадио Банорте, Мехико, Мексика

Сборная Мексики превзошла ожидания, выиграв все три матча группового этапа.

Коллектив Хавьера Агирре не оставил никаких шансов Южной Африке в матче-открытии, довольно легко обыграл Южную Корею и уверенно разобрался с Чехией.

В то же время Эквадор пробился в плей-офф буквально в последний момент. Счёт матча против Германии в третьем туре до 77-й минуты не устраивал команду Себастьяна Беккасесе, однако благодаря голу Гонсало Платы она вырвала победу.

Теперь после такого эмоционального подъёма «Ла Три» может выглядеть против Мексики увереннее, чем на групповом этапе. Однако и мексиканцы уже показали, что легко с ними не будет ни одной команде.

Интересный факт: Мексика — единственная сборная на этом мундиале, которая не только завершила групповой этап с девятью очками, но и не пропустила ни одного мяча.

Источник: Getty Images

В линии betking можно поставить на победу Мексики с коэффициентом 2.25, тогда как вероятность успеха Эквадора представлена коэффициентом 4.00, а на ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 2.90.

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