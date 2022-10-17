Полузащитник сборной Испании может пропустить Чемпионат мира 2022
Коке получил повреждение в поединке Ла Лиги.
Хавбек национальной команды Испании Коке может не поехать на Чемпионат мира в Катаре.
Как сообщает пресс-служба Атлетико, капитан "матрасников" получил повреждение бедра.
Читай также: Форвард сборной Португалии рискует пропустить Чемпионат мира 2022
Футболист прошел медобследование в одной из мадридских клиник. Сроки восстановления игрока неизвестны.
Напомним, Мундиаль 2022 года начнется уже в следующем месяце, а именно 20 ноября.