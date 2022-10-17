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Полузащитник сборной Испании может пропустить Чемпионат мира 2022

Коке получил повреждение в поединке Ла Лиги.
Сегодня, 20:12
Коке
Коке
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Хавбек национальной команды Испании Коке может не поехать на Чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает пресс-служба Атлетико, капитан "матрасников" получил повреждение бедра.

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Футболист прошел медобследование в одной из мадридских клиник. Сроки восстановления игрока неизвестны.

Напомним, Мундиаль 2022 года начнется уже в следующем месяце, а именно 20 ноября.

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