Полузащитник сборной Испании может пропустить Чемпионат мира 2022

Хавбек национальной команды Испании Коке может не поехать на Чемпионат мира в Катаре.

Как сообщает пресс-служба Атлетико, капитан "матрасников" получил повреждение бедра.

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Футболист прошел медобследование в одной из мадридских клиник. Сроки восстановления игрока неизвестны.

Напомним, Мундиаль 2022 года начнется уже в следующем месяце, а именно 20 ноября.