Немецкий хавбек рискует пропустить Чемпионат мира-2022

Футболист получил рецидив травмы из-за решения выпустить его на замену в матче немецкого первенства.

В Катаре вскоре начнется Чемпионат Мира-2022 по футболу.

Немецкая национальная сборная рискует остаться без Марко Ройса на предстоящий Мундиаль.

Ройс, вероятно, имел бы больше шансов поехать на мировое первенство, но тренерский штаб форсировал его восстановление

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Полузащитник получил травму в дерби Рура в рамках чемпионата Германии против гельзенкирхенского Шальке.

Несколько туров ранее он вышел на замену в матче с Унионом из Берлина, получив рецидив повреждения.