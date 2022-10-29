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Немецкий хавбек рискует пропустить Чемпионат мира-2022

Футболист получил рецидив травмы из-за решения выпустить его на замену в матче немецкого первенства.
Сегодня, 15:26
Марко Ройс
Марко Ройс
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В Катаре вскоре начнется Чемпионат Мира-2022 по футболу.

Немецкая национальная сборная рискует остаться без Марко Ройса на предстоящий Мундиаль.

Ройс, вероятно, имел бы больше шансов поехать на мировое первенство, но тренерский штаб форсировал его восстановление

Читай также: Голкипер сборной Германии рискует не поехать на Чемпионат мира 2022

Полузащитник получил травму в дерби Рура в рамках чемпионата Германии против гельзенкирхенского Шальке.

Несколько туров ранее он вышел на замену в матче с Унионом из Берлина, получив рецидив повреждения.

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