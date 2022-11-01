Только один бывший соперник Шахтера и много ветеранов: Япония первой огласила состав на ЧМ-2022

Уже 20 ноября, менее чем через три недели, стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре. В скором времени команды назовут полные заявки на этот турнир, а пока свой состав назвала команда Японии.

Среди представителей азиатской команды всего шесть игроков представляют родной чемпионат, причем из Германии в сборную полетят сразу восемь футболистов. Также присутствуют представители Англии (3), Бельгии, Франции и Испании (по 2).

Интересно, что в заявку попал только один игрок шотландского Селтика, на групповом этапе Лиги чемпионов игравший против Шахтера. Еще двух японских "кельтов" тренерский штаб сборной не вызвал.

Стоит отметить, что в Японии достаточно возрастной состав, голкиперу Кавасиме 39 лет, Нагатомо – 36, Йосиди – 34. Еще пять футболистов имеют 30 и больше. Младше 25 лет в команде всего шестеро, а самый молодой - бывший игрок мадридского Реала Такефусо Кубо.

Вратари:

Эйдзи Кавасима (Страсбург),

Суиси Гонда (Симицу С-Пульс),

Даниэль Шмидт (Сент-Трюйден)

Защитники:

Юто Нагатомо (Токио),

Майа Йосида (Шальке),

Хироки Сакай (Урава Ред Даймондс),

Такехиро Томиясу (Арсенал),

Юта Накаяама (Гаддерсфилд),

Мики Ямане (Кавасаки Фронтале),

Сого Танигуси Боруссия М),

Хироки Ито (Штутгарт)

Полузащитники:

Гаку Сибасаки (Леганес),

Ватару Эндо (Штутгарт),

Такуми Минамино (Монако),

Юниа Ито (Реймс),

Ритсу Доан (Фрайбург),

Дайчи Камада (Айнтрахт Ф),

Такефуса Кубо (Реал Сосьеда),

Хідемаса Моріта (Спортінг),

Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф),

Каору Митома (Брайтон),

Юки Сома (Нагойя),

Нападающие:

Такума Асано (Бохум),

Айясе Уэда (Серкль Брюгге),

Дайзен Майеда (Селтик)

На ISPORT доступны составы всех команд на ЧМ-2022, которые уже объявили о своей заявке на чемпионат мира.