Только один бывший соперник Шахтера и много ветеранов: Япония первой огласила состав на ЧМ-2022
Уже 20 ноября, менее чем через три недели, стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре. В скором времени команды назовут полные заявки на этот турнир, а пока свой состав назвала команда Японии.
Среди представителей азиатской команды всего шесть игроков представляют родной чемпионат, причем из Германии в сборную полетят сразу восемь футболистов. Также присутствуют представители Англии (3), Бельгии, Франции и Испании (по 2).
Интересно, что в заявку попал только один игрок шотландского Селтика, на групповом этапе Лиги чемпионов игравший против Шахтера. Еще двух японских "кельтов" тренерский штаб сборной не вызвал.
Стоит отметить, что в Японии достаточно возрастной состав, голкиперу Кавасиме 39 лет, Нагатомо – 36, Йосиди – 34. Еще пять футболистов имеют 30 и больше. Младше 25 лет в команде всего шестеро, а самый молодой - бывший игрок мадридского Реала Такефусо Кубо.
Вратари:
- Эйдзи Кавасима (Страсбург),
- Суиси Гонда (Симицу С-Пульс),
- Даниэль Шмидт (Сент-Трюйден)
Защитники:
- Юто Нагатомо (Токио),
- Майа Йосида (Шальке),
- Хироки Сакай (Урава Ред Даймондс),
- Такехиро Томиясу (Арсенал),
- Юта Накаяама (Гаддерсфилд),
- Мики Ямане (Кавасаки Фронтале),
- Сого Танигуси Боруссия М),
- Хироки Ито (Штутгарт)
Полузащитники:
- Гаку Сибасаки (Леганес),
- Ватару Эндо (Штутгарт),
- Такуми Минамино (Монако),
- Юниа Ито (Реймс),
- Ритсу Доан (Фрайбург),
- Дайчи Камада (Айнтрахт Ф),
- Такефуса Кубо (Реал Сосьеда),
- Хідемаса Моріта (Спортінг),
- Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф),
- Каору Митома (Брайтон),
- Юки Сома (Нагойя),
Нападающие:
- Такума Асано (Бохум),
- Айясе Уэда (Серкль Брюгге),
- Дайзен Майеда (Селтик)
На ISPORT доступны составы всех команд на ЧМ-2022, которые уже объявили о своей заявке на чемпионат мира.