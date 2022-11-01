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Только один бывший соперник Шахтера и много ветеранов: Япония первой огласила состав на ЧМ-2022

Сборная Японии назвала состав на мундиале в Катаре.
Сегодня, 11:21
Маеда / Getty Images
Маеда / Getty Images
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Уже 20 ноября, менее чем через три недели, стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре. В скором времени команды назовут полные заявки на этот турнир, а пока свой состав назвала команда Японии.

Среди представителей азиатской команды всего шесть игроков представляют родной чемпионат, причем из Германии в сборную полетят сразу восемь футболистов. Также присутствуют представители Англии (3), Бельгии, Франции и Испании (по 2).

Интересно, что в заявку попал только один игрок шотландского Селтика, на групповом этапе Лиги чемпионов игравший против Шахтера. Еще двух японских "кельтов" тренерский штаб сборной не вызвал.

Стоит отметить, что в Японии достаточно возрастной состав, голкиперу Кавасиме 39 лет, Нагатомо – 36, Йосиди – 34. Еще пять футболистов имеют 30 и больше. Младше 25 лет в команде всего шестеро, а самый молодой - бывший игрок мадридского Реала Такефусо Кубо.

Вратари:

  • Эйдзи Кавасима (Страсбург),
  • Суиси Гонда (Симицу С-Пульс),
  • Даниэль Шмидт (Сент-Трюйден)

Защитники:

  • Юто Нагатомо (Токио),
  • Майа Йосида (Шальке),
  • Хироки Сакай (Урава Ред Даймондс),
  • Такехиро Томиясу (Арсенал),
  • Юта Накаяама (Гаддерсфилд),
  • Мики Ямане (Кавасаки Фронтале),
  • Сого Танигуси Боруссия М),
  • Хироки Ито (Штутгарт)

Полузащитники:

  • Гаку Сибасаки (Леганес),
  • Ватару Эндо (Штутгарт),
  • Такуми Минамино (Монако),
  • Юниа Ито (Реймс),
  • Ритсу Доан (Фрайбург),
  • Дайчи Камада (Айнтрахт Ф),
  • Такефуса Кубо (Реал Сосьеда),
  • Хідемаса Моріта (Спортінг),
  • Ао Танака (Фортуна Дюссельдорф),
  • Каору Митома (Брайтон),
  • Юки Сома (Нагойя),

Нападающие:

  • Такума Асано (Бохум),
  • Айясе Уэда (Серкль Брюгге),
  • Дайзен Майеда (Селтик)

На ISPORT доступны составы всех команд на ЧМ-2022, которые уже объявили о своей заявке на чемпионат мира.

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