iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу

Определились каналы, которые покажут ЧМ-2022 в Украине.
Сегодня, 13:58
Суспільне и Мегого
Суспільне и Мегого
0 0 0

Официальными трансляторами матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станут Суспільне Спорт и медиасервис MEGOGO.

Напомним, что сборная Украины, к сожалению, не пробилась на турнир.

Где смотреть Чемпионат мира 2022

Как сообщает официальный сайт "Суспільне Мовлення", их платформа покажет все матчи турнира, но не все из них буду наживо:

План показа Суспільного

  • 46 матча в прямом эфире
  • 18 матча в записи
  • дополнительный контент (обзоры матче, репортажи)

Медиасервис MEGOGO в свою очередь также покажет все матчи и каждый поединок будет доступен в прямом эфире.

План показа MEGOGO

  • 64 матча в прямом эфире
  • дополнительный контент 

Напомним, что чемпионат мира 2022 года начнется 20 ноября и продлится немногим меньше месяца - финальный матч состоится 18 декабря. Ранее ISPORT рассказывал,

сколько призовых денег получат страны участницы мундиаля.

0 0 0

Статьи по теме

Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной
Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой
Нойер перенес три операции из-за рака кожи Нойер перенес три операции из-за рака кожи
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022
Бавария - Интер 2:0 Видео голов матча 01.11.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина осталась первой ракеткой Украины, Байндль поднялась на 35 позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд покинул тройку лидеров, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:28
Шахтер - РБ Лейпциг: прогноз на матч 02.11.2022 Лиги чемпионов
Евро-202416:16
Отбор на Евро-2024: Англия выбрала стадион для матча с Украиной
Бокс15:57
Фьюри - Чисора: когда и где состоится бой
Европа15:37
Нойер перенес три операции из-за рака кожи
Лига Чемпионов15:06
Шахтер завершил группу Юношеской лиги УЕФА ничьей с Лейпцигом
Олимпийские виды14:52
Беленюк, Гутцайт и прославленная биатлонистка: названы претенденты на должность президента НОК
Киберспорт14:25
IEM Rio Major 2022: онлайн-трансляции матчей
ЧМ-202214:00
Польша на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
ЧМ-202213:58
Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу
Лига Чемпионов13:34
Нападающий Лейпцига пропустит матч с Шахтером, еще один полузащитник - под вопросом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK