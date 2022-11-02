Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу
Определились каналы, которые покажут ЧМ-2022 в Украине.
Официальными трансляторами матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станут Суспільне Спорт и медиасервис MEGOGO.
Напомним, что сборная Украины, к сожалению, не пробилась на турнир.
Где смотреть Чемпионат мира 2022
Как сообщает официальный сайт "Суспільне Мовлення", их платформа покажет все матчи турнира, но не все из них буду наживо:
План показа Суспільного
- 46 матча в прямом эфире
- 18 матча в записи
- дополнительный контент (обзоры матче, репортажи)
Медиасервис MEGOGO в свою очередь также покажет все матчи и каждый поединок будет доступен в прямом эфире.
План показа MEGOGO
- 64 матча в прямом эфире
- дополнительный контент
Напомним, что чемпионат мира 2022 года начнется 20 ноября и продлится немногим меньше месяца - финальный матч состоится 18 декабря. Ранее ISPORT рассказывал,
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