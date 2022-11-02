Официально: стало известно, кто в Украине будет транслировать ЧМ-2022 по футболу

Определились каналы, которые покажут ЧМ-2022 в Украине.

Официальными трансляторами матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станут Суспільне Спорт и медиасервис MEGOGO.

Напомним, что сборная Украины, к сожалению, не пробилась на турнир.

Где смотреть Чемпионат мира 2022

Как сообщает официальный сайт "Суспільне Мовлення", их платформа покажет все матчи турнира, но не все из них буду наживо:

План показа Суспільного

46 матча в прямом эфире

18 матча в записи

дополнительный контент (обзоры матче, репортажи)

Медиасервис MEGOGO в свою очередь также покажет все матчи и каждый поединок будет доступен в прямом эфире.

План показа MEGOGO

64 матча в прямом эфире

дополнительный контент

Напомним, что чемпионат мира 2022 года начнется 20 ноября и продлится немногим меньше месяца - финальный матч состоится 18 декабря. Ранее ISPORT рассказывал,

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