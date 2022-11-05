Защитник Челси может пропустить Чемпионат мира

Бэн Чилвелл получил травму, из-за которой может не поехать на Мундиаль

Сборная Англии может лишиться одного из основных игроков команды в преддверии ЧМ-2022.

В матче Лиги чемпионов с загребским Динамо защитник Челси Бен Чилвелл получил травму.

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Как сообщает пресс-служба "синих", у футболиста диагностировано серьезное повреждение подколенного сухожилия.

Чемпионат Мира в Катаре стартует 20 ноября матчем между хозяевами турнира и Эквадором. Финал турнира пройдет 20 декабря.