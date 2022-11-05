Игрок АПЛ, отпущенный под залог после предполагаемого изнасилования, может сыграть на ЧМ-2022

Неназванный игрок никак не будет ограничен во время предстоящего мундиаля в Катаре.

Игрок Английской Премьер-лиги, который находится под залогом после ареста по подозрению в изнасиловании, будет допущен к участию на чемпионате мира в Катаре, передает The Athletic.

Игроку, выступающему за одну из 32 сборных турнира, не предъявлено обвинение, и его имя не может быть названо по юридическим причинам. Ожидается, что он будет включен в состав сборной своей страны до 14 ноября.

Его страна утверждала, что им не было известно ни о каких проблемах, связанных с игроком.

Читай также: Погба пропустит чемпионат мира в Катаре из-за травмы

Ни организаторы чемпионата мира в Катаре, ни ФИФА не собираются налагать на игрока какие-либо ограничения на посещение мундиаля или на участие.

Игрок был арестован по подозрению в изнасиловании в июле, а затем повторно арестован за якобы совершение еще двух нападений на другую женщину.

Поскольку в то время соответствующее законодательство еще не вступило в силу, дальнейшие действия по второму предполагаемому инциденту предприниматься не будут. В начале октября ему продлили залог.