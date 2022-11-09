Модрич и Вида - в заявке сборной Хорватии на Чемпионат мира-2022
Федерация футбола Хорватии опубликовала заявку национальной команды на Чемпионат мира-2022 в Катаре.
Главный тренер "шашечников" Златко Далич повезет на мировое первенство 26 футболистов.
Стоит отметить, что в список игроков вошел экс-защитник киевского Динамо Домагой Вида.
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Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб, Хорватия), Ивица Ивушиц (Осиек, Хорватия), Иво Грбич (Атлетико, Испания).
Защитники: Домагой Вида (АЕК Афины, Греция), Деян Ловрен (Зенит, Россия), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландия), Йосип Юранович (Селтик, Шотландия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Германия), Борна Соса (Штутгарт, Германия), Йосип Станишич (Бавария, Германия).
Полузащитники: Лука Модрич (Реал, Испания), Матео Ковачич (Челси, Англия), Марцело Брозович (Интер, Италия), Марио Пашалич (Аталанта, Италия), Никола Влашич (Торино, Италия), Ловро Майер (Ренн, Франция), Лука Сучич (РБ Зальцбург, Австрия), Кристиан Якич (Айнтрахт, Германия).
Нападающие: Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба - Динамо Загреб), Марко Ливайа (Сплит, Хорватия), Анте Будимир (Осасуна, Испания), Иван Перишич (Тоттенхэм, Англия), Андрей Крамарич (Хоффенхайм, Германия).