iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Модрич и Вида - в заявке сборной Хорватии на Чемпионат мира-2022

Златко Далич определился с теми футболистами, которых возьмет на Мундиаль в Катаре
Сегодня, 12:50
Лука Модрич и Домагой Вида
Лука Модрич и Домагой Вида

Федерация футбола Хорватии опубликовала заявку национальной команды на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Главный тренер "шашечников" Златко Далич повезет на мировое первенство 26 футболистов.

Стоит отметить, что в список игроков вошел экс-защитник киевского Динамо Домагой Вида.

Читай также: Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб, Хорватия), Ивица Ивушиц (Осиек, Хорватия), Иво Грбич (Атлетико, Испания).

Защитники: Домагой Вида (АЕК Афины, Греция), Деян Ловрен (Зенит, Россия), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландия), Йосип Юранович (Селтик, Шотландия), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг, Германия), Борна Соса (Штутгарт, Германия), Йосип Станишич (Бавария, Германия).

Полузащитники: Лука Модрич (Реал, Испания), Матео Ковачич (Челси, Англия), Марцело Брозович (Интер, Италия), Марио Пашалич (Аталанта, Италия), Никола Влашич (Торино, Италия), Ловро Майер (Ренн, Франция), Лука Сучич (РБ Зальцбург, Австрия), Кристиан Якич (Айнтрахт, Германия).

Нападающие: Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба - Динамо Загреб), Марко Ливайа (Сплит, Хорватия), Анте Будимир (Осасуна, Испания), Иван Перишич (Тоттенхэм, Англия), Андрей Крамарич (Хоффенхайм, Германия).


Статьи по теме

Фанатов будут "грабить" на ЧМ-2022: отели и бары в Катаре станут очень дорогими Фанатов будут "грабить" на ЧМ-2022: отели и бары в Катаре станут очень дорогими
Косово - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат мира 2024 Косово - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат мира 2024
Арсенал провел переговоры с Мудриком - источник Арсенал провел переговоры с Мудриком - источник
Гвардиола: После Чемпионата мира за нас будут играть физиотерапевты Гвардиола: После Чемпионата мира за нас будут играть физиотерапевты
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А
Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Украина15:40
Фанатов будут "грабить" на ЧМ-2022: отели и бары в Катаре станут очень дорогими
15:14
Косово - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на чемпионат мира 2024
Европа14:55
Арсенал провел переговоры с Мудриком - источник
Европа14:54
Гвардиола: После Чемпионата мира за нас будут играть физиотерапевты
ЧМ-202214:38
Состав групп и команд на ЧМ-2022 по футболу
Европа14:25
Перес: Бензема соединял в себе лучшие качества Зидана и Роналдо. Горжусь его подписанием
Бокс14:11
Российских и белорусских боксеров исключили из рейтингов WBC
ЧМ-202214:00
Испания на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
ЧМ-202213:36
Шакири, Джака и не стареющий Родригес: Швейцария огласила состав на Чемпионат мира-2022
ЧМ-202213:12
Катар - Эквадор: прогноз на матч-открытие чемпионата мира 20.11.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK