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Дешам назвал состав Франции на чемпионат мира

Действующие чемпионы мира определились с игроками, которые поедут в Катар.
Вчера, 22:11
Состав Франции
Состав Франции

Национальная сборная Франции перед стартом чемпионата мира 2022 года столкнулась со множеством проблем в плане комплектации состава. Из-за травм не помогут своей команде Нголо Канте и Поль Погба, а также голкипер Майк Меньян.

Также главный тренер Дидье Дешам не вызвал на ЧМ-2022 защитников Ферлана Менди, Джонатана Клосса, Лео Дюбуа, Курта Зума и форварда Виссама Бен-Йеддера.

В состав сборной Франции вошли 25 игроков, хотя в заявку можна внести 26 футболистов.

  • Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Уго Льорис (Тоттенхэм), Стив Манданда (Ренн);
  • Защитники: Тео Эрнандес (Милан), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Люка Эрнандес, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар (все - Бавария), Вильям Салиба (Арсенал), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед);
  • Полузащитники: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга (оба - Реал Мадрид), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету, Маттео Гендузи (оба - Марсель), Адриен Рабьо (Ювентус);
  • Нападающие: Карим Бензема (Реал Мадрид), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Антуан Гризманн (Атлетико), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (Барселона)Кристофер Нкунку (Лейпциг).

 Ранее ISPORT делал представление сборной Франции перед мундиалем в Катаре. Начинать защищать свой титул чемпионов французы будуть в группе с Австралией, Данией и Тунисом.


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