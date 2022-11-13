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"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022

Дуа Липа заявила, что не вела подобных переговоров с организаторами Мундиаля.
Вчера, 19:29
Дуа Липа
Дуа Липа

Ранее в СМИ появилась информация, что обладательница Грэмми, известная британская певица албанского происхождения Дуа Липа выступит на церемонии открытия Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Сегодня, 13 ноября,  в своем Instagram, английская исполнительница открестилась от участия в данном мероприятии, сказав, что будет болеть за "Трех львов" издалека.

Липа отметила, что с удовольствием посетит страну, когда она начнет придерживаться прав человека, как и пообещала, получив право на проведение Мундиаля.

"Сейчас много спекуляций, что я буду выступать на церемонии открытия чемпионата мира в Катаре. Я не буду выступать, никогда не участвовал в каких-либо переговорах по выступлению.

Я буду болеть за Англию издалека. С нетерпением жду посещения Катара, когда он выполнит все обязательства по правам человека, которые он дал, когда получил право принимать ЧМ", - написала певица.

Стоит отметить, что Дуа Липа выступала на церемонии открытия финала Лиги Чемпионов в 2018 году, который прошел в Киеве.

Напомним, Чемпионат мира начнется 20 ноября матчем между хозяевами турнира и сборной Эквадора.


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