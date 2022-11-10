Шакира, Black Eyed Peas и Болливуд: подробности церемонии открытия ЧМ-2022

Стал известен предварительный состав исполнителей, которые будут подготавливать фанатов к матчу-открытию Катар - Эквадор.

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начнется 22-й розыгрыш чемпионата мира по футболу.

Традиционно за несколько часов до стартового матча мундиаля состоится церемония открытия, которая должна будет задать тон всему соревнованию.

Сама церемония начнется в 18:00 по киевскому времени. Разогревать болельщиков на стадионе и перед экранами телевизоров будут такие знаменитые исполнители, как Шакира, бывшая жена недавно завершившего карьеру Жерара Пике, Дуа Липа и Black Eyed Peas, сообщает Odisha.

Также сообщается, что в церемонии поучаствует звезда Болливуда Нора Фатехи, родившаяся в Канаде. Она снялась в клипе к чемпионату мира "Light The Sky".

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Еще в Катар на церемонию открытия пожалует популярная корейская группа BTS. Кроме того, выступят Джей Балвин и нигерийская певица Патрик Ннаемека Окори. При этом отмечается, что ФИФА еще не подтвердила список исполнителей для мероприятия.