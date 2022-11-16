Разница между самым высоким и самым низким игроками ЧМ-2022 целых 45 сантиметров

Команды участницы чемпионата мира-2022 определились с заявками на турнир и объявили всех игроков, которые примут в нем участие.

Интересно, что самым низким футболистом всего мундиаля станет представитель сборной Марокко Ильяс Шаир по английскому КПР. 25-летний футболист имеет всего 158 сантиметров роста.

В то же время самым высоким станет представитель сборной Нидерландов. Голкипер Андрис Нопперт из Хееренвена вырос до 203 сантиметров. Интересно, что игрок никогда не играл за свою национальную команду и может дебютировать уже на мундиале.

На ISPORT доступны заявки всех команд-участниц чемпионата мира.