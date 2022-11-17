Король Бельгии подсказывает Де Брюйне: "красные дьяволы" сняли крутой ролик перед ЧМ-2022

Национальная команда Бельгии отправилась на чемпионат мира в Катар, перед которым поддержал их король страны Филипп.

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"Красные дьяволы" сняли видео в честь мундиаля, в котором главную роль сыграл именно бельгийский монарх.

Напомним, что бельгийская команда на чемпионате мира сыграет в одной группе с Марокко, Хорватией и Канадой.