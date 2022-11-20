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Нойер назвал своих фаворитов ЧМ-2022

Немецкий вратарь обошел стороной свою команду.
Сегодня, 19:07
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился мыслями о фаворитах ЧМ-2022.

По словам немца, Бразилия и Аргентина главные претенденты на чемпионство.

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"У нас очень хорошая команда, в которой прекрасно сочетаются опыт и молодость. Если мы реализуем свой потенциал во время турнира, то сможем добиться успеха.

Фавориты чемпионата мира? Бразилия и Аргентина сейчас в очень хорошей форме, так что для меня они входят в число явных фаворитов турнира", - Приводит слова Нойера твиттер-аккаунт Bayern & Germany.

"Die Mannschaft" стартуют на Мундиале матчем против Японии 23 ноября в 15:00 по Киеву.


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