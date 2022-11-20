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Наставник Эквадора - о победе в матче-открытия ЧМ-2022: Я не полностью доволен, но спокоен

Густаво Альфаро высказался о триумфе своих подопечных.
Вчера, 22:40
Густаво Альфаро / Getty Images
Густаво Альфаро / Getty Images

Главный тренер сборной Эквадора Густаво Альфаро поделился мыслями о прошедшем матче-открытии ЧМ-2022 против Катара.

Специалист отметил важность победы в таком поединке, а также заявил, что повреждения лидера латиноамериканской сборной Эннера Валенсии оказалось несерьезным.

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"Эннер Валенсия сыграет против Нидерландов, нет сомнений в этом.

Это великая победа. Во время матча-открытия ты ощущаешь много давления и напряжения. Мы знали, какое давление будем испытывать. Мы – самая молодая команда турнира.

Самым важным для нас было – победить. Мы играли так, как хотели. Я не полностью доволен, но достаточно спокоен, потому что мы сделали то, что должны были сделать. Нам нужно улучшить некоторые вещи, если мы хотим выйти в 1/8 финала", - сказал Альфаро.

На данный момент Эквадор возглавляет группу А, но Нидерланды и Сенегал еще не сыграли свой матч.


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