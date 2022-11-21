Нопперт стал первым игроком Нидерландов, который дебютировал за сборную на ЧМ в XXI веке

Последний раз подобное случалось на Мундиале 1978 года.

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гаал удивил выбором голкипера на матч с Сенегалом.

В стартовом составе "оранжевых" появился Андрис Нопперт, для которого данный матч стал дебютным в национальной команде.

Таким образом, вратарь установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом Нидерландов, проведшим свою первую игру в футболке сборной на Мундиале за последние 44 года.

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Ранее подобным отмечался Дик Схунакер, который дебютировал в национальной команде во время ЧМ-1978. Тогда Нидерланды завоевали серебрянные медали турнира.

Примечательно, что Нопперт также является самым высоким футболистом этого Мундиаля. Его рост составляет 203 сантиметра.