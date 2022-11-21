iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нопперт стал первым игроком Нидерландов, который дебютировал за сборную на ЧМ в XXI веке

Последний раз подобное случалось на Мундиале 1978 года.
Вчера, 23:40
Андрис Нопперт
Андрис Нопперт

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гаал удивил выбором голкипера на матч с Сенегалом.

В стартовом составе "оранжевых" появился Андрис Нопперт, для которого данный матч стал дебютным в национальной команде.

Таким образом, вратарь установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом Нидерландов, проведшим свою первую игру в футболке сборной на Мундиале за последние 44 года.

Читай также: Сенегал - Нидерланды 0:2 видео голов матча ЧМ-2022

Ранее подобным отмечался Дик Схунакер, который дебютировал в национальной команде во время ЧМ-1978. Тогда Нидерланды завоевали серебрянные медали турнира.

Примечательно, что Нопперт также является самым высоким футболистом этого Мундиаля. Его рост составляет 203 сантиметра.


Статьи по теме

Аргентина - Саудовская Аравия: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022 Аргентина - Саудовская Аравия: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022
Ротань: Матчи с молодежными сборными Израиля и Грузии дали много информации Ротань: Матчи с молодежными сборными Израиля и Грузии дали много информации
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Президент ПСЖ: Мне предлагали 4 млрд евро за продажу клуба Президент ПСЖ: Мне предлагали 4 млрд евро за продажу клуба
Помочь журналистам

Видео

Англия - Иран 6:2 видео голов матча ЧМ-2022
Англия - Иран 6:2 видео голов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202200:45
Аргентина - Саудовская Аравия: прогноз на матч чемпионата мира 22.11.2022
Европа00:40
Ротань: Матчи с молодежными сборными Израиля и Грузии дали много информации
ЧМ-202200:13
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Европа00:09
Президент ПСЖ: Мне предлагали 4 млрд евро за продажу клуба
Киберспорт00:07
Outsiders все еще лидеры, NaVi вернулись на третье место: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год
ЧМ-202200:00
Чемпионат мира-2022: итоги второго дня
Вчера, 23:56
ЧМ-202223:56
Чемпионат мира в Катаре отметился самыми долгими таймами в истории турнира
ЧМ-202223:40
Нопперт стал первым игроком Нидерландов, который дебютировал за сборную на ЧМ в XXI веке
ЧМ-202223:31
Гол Бэйла установил новый рекорд чемпионатов мира
НБА23:11
Обмен, от которого выиграли все: Фокс и Халибертон - лучшие игроки недели в НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK