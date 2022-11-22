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Грилиш отпраздновал танцем гол в ворота Ирана по просьбе юного поклонника

Милый поступок от хавбека сборной Англии.
Сегодня, 07:00
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

В понедельник, 21 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Англии встречалась с Ираном. Британцы одолели с разгромным счетом своего оппонента 6:2.

Один из голов в той встрече забил хавбек Джек Грилиш, отпраздновав первый гол на турнире необычным танцем. Как позже оказалось, игрок пообещал перед началом чемпионата мира своему юному фанату отметить взятие ворот движениями, которые мальчик ему показал.

Грилиш ответил на все вопросы касаемо празднования, опубликовав данное видео с предысторией в соцсетях, за что ему прилетело море респекта от болельщиков.

Ранее сообщалось, что гол Грилиша установил рекорд чемпионатов мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 джек грилиш

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