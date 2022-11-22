Невероятная радость: видео празднования в Саудовской Аравии победы сборной

В Сети поделились роликом из места, где саудиты вместе смотрели матч ЧМ-2022.

Национальная сборная Саудовской Аравии оформила первую сенсацию на чемпионате мира, обыграв команду Аргентины.

Финальный свисток матча раздался уже на 103-й минуте из-за задержек во время матча, поэтому ожидание для саудитов было невыносимым.

Тем не менее, после того, как арбитр закончил матч, фанаты Саудовской Аравии в специальной фан-зоне "взорвались" безграничной радостью.

Отметим, что если бы не система VAR, аравийцы могли бы и не победить, ведь судьи отменили сразу три гола аргентинцев из-за офсайдов.