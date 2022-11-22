Месси и компания в два раза побили рекорд чемпионата мира

Аргентинцы очень часто попадали в офсайд.

Национальная сборная Аргентины разочаровала своих фанатов, проиграв в первом матче чемпионата мира 2022 Саудовской Аравии.

При этом аргентинцы трижды забивали из положения вне игры (однажды Лео Месси, дважды Лаутаро Мартинес).

В общей сложности в Аргентине было зафиксировано 10 офсайдов за игру. После введения VAR на мундиалях в 2018 году рекордным показателем было всего 5 офсайдов, которые в свое время "заработали" команды Германии (против Швеции) и Перу (против Дании).

Отметим, что это впечатление прервало очень крутую серию сборной Аргентины.