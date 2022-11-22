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"Результат войдет в историю": Тренер Саудовской Аравии оценил победу над Аргентиной

Аравийцы стартовали на ЧМ-2022 сенсационным триумфом в матче с аргентинцами.
Сегодня, 19:31
Эрве Ренар / Getty Images
Эрве Ренар / Getty Images

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар поделился впечатлениями от неожиданной победы над Аргентиной (2:1) в первом матче на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Французский специалист назвал достижение своей команды историческим.

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"Мы провели не очень хороший первый тайм. В перерыве игроки были немного обеспокоены, но я сказал им, что все в порядке.

Этот результат навсегда войдет в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии. Такое происходит только благодаря работе и Богу. Сегодня наши игроки сотворили историю для своей страны", - приводит слова Ренара GFFN.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Саудовская Аравия (1:2).

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Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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