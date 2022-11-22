Ди Мария: Мы попали в аравийскую ловушку
Аргентинский вингер попытался объяснить причины поражения в стартовом матче ЧМ-2022
В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентинапроиграла Саудовской Аравии.
Вингер "альбиселесте" Анхель ди Мария нашел причины данного результата.
"Главное – работать дальше, у команды все хорошо.
Мы попали в их ловушку – офсайдную", - заявил аргентинец.
На данный момент латиноамериканцы занимают последнее место в своем квартете.
В следующем туре Аргентина встретится с Мексикой.