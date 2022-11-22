Ди Мария: Мы попали в аравийскую ловушку

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентинапроиграла Саудовской Аравии.

Вингер "альбиселесте" Анхель ди Мария нашел причины данного результата.

"Главное – работать дальше, у команды все хорошо.

Мы попали в их ловушку – офсайдную", - заявил аргентинец.

На данный момент латиноамериканцы занимают последнее место в своем квартете.

В следующем туре Аргентина встретится с Мексикой.