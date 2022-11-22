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Ди Мария: Мы попали в аравийскую ловушку

Аргентинский вингер попытался объяснить причины поражения в стартовом матче ЧМ-2022
Сегодня, 20:50
Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мария

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентинапроиграла Саудовской Аравии.

Вингер "альбиселесте" Анхель ди Мария нашел причины данного результата.

"Главное – работать дальше, у команды все хорошо.

Мы попали в их ловушку – офсайдную", - заявил аргентинец.

На данный момент латиноамериканцы занимают последнее место в своем квартете. 

В следующем туре Аргентина встретится с Мексикой.


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Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

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