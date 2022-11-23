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Вратарь Аргентины: Для нас было лучше проиграть сейчас, а не позже

Эмилиано Мартинес поделился мыслями о поражении от Саудовской Аравии.
Сегодня, 16:08
Эмилиано Мартинес
Эмилиано Мартинес

В рамках первого тура ЧМ-2022 Аргентина уступила Саудовской Аравии.

Вратарь "альбиселесте" Эмилиано Мартинес поделился мыслями о прошедшем матче.

По словам стража ворот, если команде было суждено проиграть, то это удачный момент.

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"ВАР одинаков для всех. Он дал нам пенальти, а потом забрал у нас три гола, но эта система работает все равно для всех. Мы играли не столь четко, как в других матчах.

Поражение очень болезненное, но если хотим стать чемпионами мира, должны продолжать. Очень больно эмоционально, но мы должны продолжать в следующих матчах. Настало время поражения на чемпионате мира после 36 матчей, но осталось еще две игры. Впереди два финала. Лучше было проиграть сейчас, чем позже", – сказал Мартинес.

На данный момент Аргентина занимает последнее место в своем квартете.


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