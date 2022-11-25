На ЧМ-2022 прошел самый "вежливый" первый тур с первенства 1986

Ни один игрок не получил красную карточку.

Завершился первый тур группового раунда чемпионата мира 2022 года. Все 32 команды провели свои первые матчи.

Интересным фактом стало то, что ни один из игроков, принимавших участие в 16 завершившихся матчах, не получил красной карточки.

В последнее подобное (без изъятий в первом туре) происходило в далеком 1986 году.

На прошлом мундиале единственным изъятым игроком в первом туре стал колумбиец Карлос Санчес. В 2014 таких игроков вообще было трое – Макси Перейра из Уругвая, Уилсон Паласиос из Гондураса и Пепе из Португалии.