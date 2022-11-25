Бисиклета Ришарлисона, победный удар Аль-Даусари и дебютный для Гави: Топ-5 голов первого тура ЧМ-2022

Представляем вам лучшие забитые мячи на Мундиале в данный момент.

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 было забито множество голов

Среди данных взятий ворот нашлись лучшие, некоторые из которых привели к первым сенсациям на турнире.

Предлагаем вам посмотреть топ-5 самых красивых забитых мячей на мировом первенстве.

Напомним, второй тур ЧМ-2022 начнется уже сегодня матчем между Уэльсом и Ираном.

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