Бисиклета Ришарлисона, победный удар Аль-Даусари и дебютный для Гави: Топ-5 голов первого тура ЧМ-2022
Представляем вам лучшие забитые мячи на Мундиале в данный момент.
В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 было забито множество голов
Среди данных взятий ворот нашлись лучшие, некоторые из которых привели к первым сенсациям на турнире.
Предлагаем вам посмотреть топ-5 самых красивых забитых мячей на мировом первенстве.
Напомним, второй тур ЧМ-2022 начнется уже сегодня матчем между Уэльсом и Ираном.
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