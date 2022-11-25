Лучше так не шутить: Теллес взбесил Фреда, мешая тому играть в Warzone

На турнирах сборных всегда царит особая атмосфера ведь это уникальная возможность увидеться с друзьями, которые выступают в разных командах.

Это дарит шанс подшутить над приятелями, что и решил сделать защитник сборной Бразилии Алекс Теллес с партнером по "селесао" Фредом.

Теллес рискнул помешать Фреду играть в шутер WarZone, что крайне не понравилось полузащитнику.

Впрочем, как мы уже знаем, на атмосферу в команде это если и повлияло, то положительно ведь "пентакампеоны" обыграли в первом туре сборную Сербии.

Примечательно, что Фред выбрал игру в WarZone вместо просмотра матча Франция - Австралия, который шел параллельно.

Напомним, во втором туре ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Швейцарией. Матч пройдет 28 ноября в 18:00 по киевскому времени.