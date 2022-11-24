Бразилия - Сербия 2:0: обзор матча и результат игры 24.11.2022

Главный фаворит ЧМ-2022 стартовал с победы на турнире.

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 сборная Бразилии встречалась с Сербией.

Первый тайм, к сожалению, не сумел подарить зрителям забитые мячи, однако во второй половине встречи команды смогли выявить между собой сильнейшего.

Дублем отметился форвард Ришарлисон. В эпизоде с первым голом бразилец добил мяч в пустые ворота, а второй мяч нападающий положил ударом боковыми "ножницами", установив финальный счет 2:0.

Статистика матча Бразилия - Сербия 1-го тура чемпионата мира

Бразилия - Сербия 2:0

Голы: Ришарлисон, 62, 73

Владение мячом: 59% - 41%

Удары (в створ): 24 (10) - 4 (0)

Офсайды: 1-0

Угловые: 6-4

Бразилия: Алиссон - Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро - Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 75) - Неймар (Антони, 80), Ришарлисон (Габриэл Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87), Винисиус Жуниор (Родриго, 76).

Сербия: Милинкович-Савич - Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович (Влахович, 66) - Гудель (Илич, 57), Милинкович-Савич, Лукич (Лазович, 66) - Живкович (Радонич, 57), Тадич, Митрович (Максимович, 83).

Предупреждения: Павлович (7), Гудель (49), Лукич (64).