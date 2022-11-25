Уэльс - Иран 0:2: обзор матча и результат игры 25.11.2022

В рамках второго тура ЧМ-2022 Уэльс в статусе номинальных хозяев встретился с Ираном.

Команды долгое время не могли порадовать забитым мячем, но после удаления в составе Уэльса это случилось.

В компенсированное время Иран порадовал своих фанатов дважды. Забитыми голами отличились Рузбех Чемши и Рамин Резаемян.

После двух туров у Уэльса 1 набранных очка, а у Ирана 3 пункта в активе.

Статиситка матча 2-го тура ЧМ-2022 Уэльс - Иран

Уэльс - Иран 0:2

Голы: Чешми, 90+9, Резаемян, 90+12

Предупреждения: Родон - Резаеян, Джаханбахш

Удаление: Хэннесси, 86

Владение мячом: 61% - 39%

Удары (в створ): 10 (4) - 21 (6)

Штрафные: 12 - 11

Атаки: 133 - 83

Уэльс: Геннесси - Мефам, Родон, Б. Дэвис - Робертс (Джонсон, 57), Ампаду (Аллен, 78), Рэмзи (Уорд, 87), Н. Уиллиамс - Бэйл, К. Мур, Уилсон (Джеймс, 58).

Иран: Хуссейн Хоссейни - Резаеян, Пуралиганджи, Маджид Хоссейни, Мохаммади - Голизадех (Джаханбахш, 76), Нуроллахи (Чешми, 78), Эзатолаги (Карими, 83), Хаджсафи (Тораби, 77) - Азмун (Ансарифард, 68), Тареми.