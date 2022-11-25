Вратарь сборной Уэльса заработал первую красную на ЧМ-2022

Также это всего лишь третье удаление на Мундиале для голкиперов.

В рамках первого матча второго тура чемпионата мира 2022 между Уэльсом и Ираном была показана первая красная карточка на турнире.

Ее заработал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси, не успевший первым на мяч и сбивший форварда иранцев Мегди Тареми.

Арбитр Марио Эскобар сначала показал желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил вратаря.

Интересно, что до Хеннессиединственными голкиперами в истории чемпионатов мира, изымаемыми по ходу матча, были Джанлука Пальюка (1994) из Италии и Итумеленг Куне из ЮАР (2014).

Напомним, что первый тур этого мундиаля впервые за долгое время был без красных карточек.