Франция - Дания: прогноз на матч чемпионата мира 26.11.2022

Команды встретятся во втором туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В субботу, 26 ноября, состоится матч второго тура группы чемпионата мира в группе D, в очной встрече сойдутся сборные Франции и Дании. Учитывая победу Австралии, обеим командам крайне необходимы три очка.

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени на стадионе 974 в Дохе. За ходом встречи вы можете следить на нашем сайте.

Коэффициенты и ставки на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 Франция - Дания 26 ноября 2022 года

Уверенная победа Франции над Австралией дала "синим" немного уверенности, но там есть понимание того, что с датчанами так просто не получится. Французы должны помнить о двух поражениях от Дании в Лиге Наций. И даже их слабый старт на ЧМ против Туниса не говорит о том, что это будет легкой прогулкой для французов.

Дания должна забирать хотя бы одно очко в этом матче, чтобы иметь хорошие шансы на проход в плей-офф. Опыт игры с французами у них есть, осталось показать тот уровень, что сборная демонстрировала в мундиаль.

По мнению букмекеров, Франция – главный фаворит противостояния, даже ничья кажется маловероятным результатом:

победа Франции – 1,79

ничья - 3,72

победа Дании – 5,2

Букмекеры также ждут, что будет забито немного голов. Если вас интересуют ставки, то на ТБ 2,5 коэффициент составляет 2,08, а ТМ 2,5 – только 1,76. Гол французов букмекеры оценивают коэффициентом 1,21, а датчан – 1,64. То, что забьют обе команды коэффициент 2,05.

Статистика противостояния между Францией и Данией

Команды встречались между собой 16 раз, и французы имеют небольшое преимущество. Но важно напомнить, что в последних двух встречах Дания одержала две победы со счетами 2:0 и 2:1.

Франция – Дания

8 Победы 6

2 Ничьи 2

20 Голы 15

В случае победы французы гарантируют себе выход из группы, а вот Дания при поражении или ничьей будет решать свою судьбу в последнем матче против Австралии 30 ноября.