iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Франция - Дания: прогноз на матч чемпионата мира 26.11.2022

Команды встретятся во втором туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:58
Франция - Дания
Франция - Дания

В субботу, 26 ноября, состоится матч второго тура группы чемпионата мира в группе D, в очной встрече сойдутся сборные Франции и Дании. Учитывая победу Австралии, обеим командам крайне необходимы три очка.

Игра начнется в 18:00 по киевскому времени на стадионе 974 в Дохе. За ходом встречи вы можете следить на нашем сайте.

Коэффициенты и ставки на матч второго тура группового этапа ЧМ-2022 Франция - Дания 26 ноября 2022 года

Уверенная победа Франции над Австралией дала "синим" немного уверенности, но там есть понимание того, что с датчанами так просто не получится. Французы должны помнить о двух поражениях от Дании в Лиге Наций. И даже их слабый старт на ЧМ против Туниса не говорит о том, что это будет легкой прогулкой для французов.

Дания должна забирать хотя бы одно очко в этом матче, чтобы иметь хорошие шансы на проход в плей-офф. Опыт игры с французами у них есть, осталось показать тот уровень, что сборная демонстрировала в мундиаль.

По мнению букмекеров, Франция – главный фаворит противостояния, даже ничья кажется маловероятным результатом:

победа Франции – 1,79
ничья - 3,72
победа Дании – 5,2

Букмекеры также ждут, что будет забито немного голов. Если вас интересуют ставки, то на ТБ 2,5 коэффициент составляет 2,08, а ТМ 2,5 – только 1,76. Гол французов букмекеры оценивают коэффициентом 1,21, а датчан – 1,64. То, что забьют обе команды коэффициент 2,05.

Статистика противостояния между Францией и Данией

Команды встречались между собой 16 раз, и французы имеют небольшое преимущество. Но важно напомнить, что в последних двух встречах Дания одержала две победы со счетами 2:0 и 2:1.

Франция – Дания
8   Победы  6
2 Ничьи 2
20 Голы 15

В случае победы французы гарантируют себе выход из группы, а вот Дания при поражении или ничьей будет решать свою судьбу в последнем матче против Австралии 30 ноября.


Статьи по теме

Экс-хавбек Баварии: Мусиала может стать новым Месси Экс-хавбек Баварии: Мусиала может стать новым Месси
Тен Хаг требует от МЮ подписать зимой игрока вместо Роналду Тен Хаг требует от МЮ подписать зимой игрока вместо Роналду
Манчестер Юнайтед составил шорт-лист кандидатов на замену Роналду Манчестер Юнайтед составил шорт-лист кандидатов на замену Роналду
Польша в непростом матче добыла победу над Саудовской Аравией Польша в непростом матче добыла победу над Саудовской Аравией
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Яннис оказался лучшим
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Яннис оказался лучшим

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа18:03
Экс-хавбек Баварии: Мусиала может стать новым Месси
Европа17:28
Тен Хаг требует от МЮ подписать зимой игрока вместо Роналду
Европа17:22
Манчестер Юнайтед составил шорт-лист кандидатов на замену Роналду
ЧМ-202217:02
Польша в непростом матче добыла победу над Саудовской Аравией
ЧМ-202216:52
Флик: Матч с Испанией это первый финал для нас на ЧМ-2022
ЧМ-202216:22
Де Брюйне заявил, что не верит в победу сборной Бельгии на ЧМ-2022
ЧМ-202216:17
Тунис - Австралия 0:1 видео моментов матча ЧМ-2022
Украина15:54
Динамо не сумело на своем поле одолеть Металлист-1925
Европа15:47
Люка Эрнандес намеревался завершить карьеру после травмы на ЧМ-2022
ЧМ-202215:24
Аргентина - Мексика: прогноз на матч чемпионата мира 26.11.2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK